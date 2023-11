Cauly sente incômodo na coxa, é substituído e volta a ser preocupação | A TARDE

O Bahia perdeu por 3 a 0 para o Cruzeiro em Belo Horizonte, na noite desta quarta-feira, 25, pela 29ª rodada do Brasileirão. Destaque da equipe, Cauly sentiu incômodo no músculo adutor da coxa direita, foi substituído por Rafael Ratão ainda no primeiro tempo e pode virar preocupação para o técnico Rogério Ceni.

Cauly voltou de lesão no joelho após quatro jogos fora e o Bahia venceu três partidas seguidas, contra Goiás, Internacional e Fortaleza. Nesse período, o camisa 8 deu duas assistências e ajudou o Bahia a se afastar da zona de rebaixamento.

Nesta quinta-feira, 25, ainda em Belo Horizonte, o meia deve ser reavaliado para identificar a gravidade do caso e saber se precisará desfalcar a equipe nos próximos jogos. Na 30ª rodada o adversário do Bahia será o Palmeiras, em São Paulo, em duelo marcado para as 19h de sábado, 28.