CBF define arbitragem de Coritiba x Bahia para a 23ª rodada

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu Wagner do Nascimento Magalhães como árbitro central da partida entre Coritiba e Bahia, que acontece na quinta-feira, 14, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, às 20h, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Wagner será auxiliado por Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Daniel do Espirito Santo Parro, do Rio de Janeiro. A cabine do VAR ficará sob o comando de Emerson de Almeida Ferreira, de Minas Gerais.

Em confronto direto na luta contra o rebaixamento, o Tricolor vai a terras paranaenses em busca de se manter fora do Z4. Com 22 pontos, o Bahia está na 16ª colocação, enquanto o Coxa é o lanterna da competição com apenas 14 pontos somados.