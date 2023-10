CBF define arbitragem para partida entre Bahia e Internacional | A TARDE

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu Marcelo de Lima Henrique como árbitro da partida entre Bahia e Internacional. O confronto está marcado para esta quarta-feira, 18, na Arena Fonte Nova, às 21h30, e é válido pela 27ª rodada do Brasileirão.

O árbitro de 52 anos será auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA) e Renan Aguiar da Costa, todos do Ceará. O VAR ficará sob o comando de Wagner Reway (FIFA), da Paraíba.



Marcelo de Lima Henrique já apitou outros seis jogos do Bahia nesta temporada, inclusive um Ba-Vi pela Copa do Nordeste, além de jogos do Brasileirão e Copa do Brasil.



Atlético-BA 1x2 Bahia - 17/02 (Copa do Nordeste)

Bahia 1x1 Vitória - 05/03 (Copa do Nordeste)

RB Bragantino 2 x 1 Bahia - 15/04 (Série A)

Bahia 1x2 Grêmio - 01/07 (Série A)

Grêmio 1x1 Bahia - 12/07 (Copa do Brasil)

Atlético-MG 1x0 Bahia - 13/08 (Série A)