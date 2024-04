CBF divulga tabela básica do Campeonato Brasileiro feminino Série A2 | A TARDE

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na última quinta-feira, 21, a tabela básica do Campeonato Brasileiro feminino da Série A2. As datas e horários das partidas serão definidas pela entidade. As Mulheres de Aço encaram o Minas Brasília na primeira rodada, atuando em casa.

A primeira fase do Brasileirão A2 começa no dia 13 de abril e irá até 26 de maio. O Bahia está no grupo A, composto por Minas Brasília, Mixto, Doce Mel, Athletico-PR, Juventude, AD Taubaté e São José.

As quatro melhores colocadas dos grupos se classificam para às quartas de final, que serão realizadas entre os dias 8 e 16 de junho. As finais da competição serão no final de semana do dia 20 e 21 de julho.

As Mulheres de Aço são comandadas pela treinadora Lindsay Camila, que foi anunciada após a saída de Igor Morena. O time feminino do Bahia iniciou a pré-temporada no último dia 15 de janeiro mirando a Série A2 do Campeonato Brasileiro e também a disputa do Campeonato Baiano da categoria, onde são as atuais tetracampeãs estaduais.

Confira a tabela dos jogos das Mulheres de Aço na Série A2:



1ª rodada – Bahia x Minas Brasília- 13 ou 14/04



2ª rodada – Mixto x Bahia– 20 ou 21/04

3ª rodada - Doce Mel x Bahia– 27 ou 28/04

4ª rodada – Bahia x Athletico- 04 ou 5/05

5ª rodada – Bahia x Juventude – 11 ou 12/05

6ª rodada – AD Taubaté x Bahia – 18 ou 19/05

7ª rodada – Bahiax São José- 25 oh 26/05