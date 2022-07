CBF modifica horário do jogo entre Bahia e CRB pela Série B

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou uma alteração no horário do confronto entre Bahia e CRB, programado para terça-feira, 19, válido pela última rodada do turno da Série B do Campeonato Brasileiro.

O confronto que estava programado para ocorrer às 21h30 mudou para às 19h, sendo mantido o local do duelo, o estádio da Fonte Nova. A mudança foi solicitada pela detentora dos direitos de transmissão da Segunda Divisão.

Antes do duelo contra o time alagoano, o Bahia volta à campo no sábado, 16h, contra o Guarani, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Tricolor é o terceiro colocado com 30 pontos conquistados.