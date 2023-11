CBF modifica horário do jogo entre Bahia x Cuiabá | A TARDE

A Diretoria de Competições da CBF fez uma alteração no horário da partida entre Bahia e Cuiabá, válida pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Inicialmente marcado para às 21h30, o jogo será disputado mais cedo, às 20h, na Arena Fonte Nova.

De acordo com comunicado divulgado pela entidade máxima do futebol nacional, o pedido de alteração de horário foi solicitado pela emissora detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, para ajuste em sua grade de programação.

Antes de receber a visita do Cuiabá, o Bahia encara o Fluminense e Grêmio pelo Brasileirão. O Esquadrão de Aço é o 15º colocado na tábua de classificação da Série A, com 34 pontos somados em 30 jogos realizados.