CBF prepara festa do título em jogo do Bahia na Arena Fonte Nova | A TARDE

Apesar do Bahia lutar contra o rebaixamento, a Arena Fonte Nova receberá toda a estrutura para a festa do título do Brasileirão 2023. Isso acontece porque a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está preparando três operações para a entrega do troféu ao fim da 38ª rodada, marcada para a noite desta quarta-feira, 6. A informação foi divulgada pelo jornalista Danilo Lavieri, do UOL.

Mesmo com o Palmeiras tendo mais de 99% de possibilidade de ficar com o título, o Atlético-MG, adversário do Bahia na última rodada, ainda tem chances matemáticas de ser campeão. Portanto, haverá estrutura para a montagem de palco no meio do gramado e uma taça pronta para ser entregue ao Galo, em caso de um milagre diante do Tricolor.

Além da festa na Arena Fonte Nova, também terão estruturas no Mineirão, onde o Palmeiras pode ficar com a taça até em caso de derrota, e no Morumbi, onde o Flamengo também pode levantar o troféu em caso de um milagre ainda maior contra o São Paulo.

Tanto Atlético-MG quanto Flamengo precisam tirar uma diferença gigante de saldo de gols em apenas uma rodada. A diferença do time de Abel Ferreira para a equipe mineira hoje é de oito, enquanto para o rubro-negro é de 16 gols.

A CBF entende que, apesar da chance reduzida, seria um erro de planejamento muito grande e uma falta de respeito com os outros times que ainda têm chance de serem campeões. Não haveria tempo hábil para que a taça fosse levada de um estádio para outro nem mesmo de helicóptero, por isso, a solução foi deixar três taças à disposição.