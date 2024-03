Ceni elogia "competitividade" do Bahia e critica gramado: "é uma luta" | A TARDE

O Bahia venceu a Juazeirense fora de casa e reassumiu a liderança do Campeonato Baiano restando apenas uma rodada para o fim da primeira fase. O Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, foi, mais uma vez, alvo de críticas, principalmente por Rogério Ceni, treinador do Tricolor.

Em entrevista coletiva após o jogo, o ex-goleiro não poupou críticas ao gramado do estádio, mas valorizou o resultado positivo longe de Salvador.

“A gente jogou mais parecido com 2023 do que com 2024. Bolas longas, tentando aproveitar a segunda bola. Foi o que esse gramado, aquela parte verde do campo, permitiu. Não dá nem para fazer uma avaliação técnica do jogo, mas dá para elogiar a competitividade do time. Um gramado até pior que aquele do Piauí. Não teve muita construção, troca de passes, era até um risco fazer isso”, pontuou Ceni.

“Não tem campo, então não tem desempenho para analisar. Aqui é praticamente uma luta. Não é jogo técnico. Até para fazer uma palestra para o jogo você tem que simplificar muito. Esse campo não oferece as mínimas condições de jogo. Enquanto a gente jogar em um campo com esse cuidado, fica difícil fazer análise sobre as partidas. Para mim o destaque foi a competitividade”, complementou.

O próximo compromisso do Bahia é na quarta-feira, 28, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. O Tricolor vai até Maceió encarar o CRB com bola rolando a partir das 21h30. No domingo, 3, às 16h, o time recebe o Jacuipense na Casa de Apostas Fonte Nova pela última rodada do Campeonato Baiano.