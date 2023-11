Chance de rebaixamento do Bahia vai a 67% após vitória do Cruzeiro | A TARDE

A vitória do Cruzeiro diante do Fortaleza na noite de sábado, 18, complicou ainda mais a situação do Bahia na luta contra o rebaixamento no Brasileirão. O time mineiro somou mais três pontos, empurrou o tricolor para dentro do Z4, e ainda diminuiu sua chance de queda. Em contrapartida, o Bahia viu esse número aumentar.

Com a vitória do Cruzeiro, a chance de rebaixamento do Bahia subiu para 67,3%, segundo análise do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. Já a chance de queda do time mineiro caiu para apenas 13,9%. Uma posição acima, o Vasco corre tem número parecido, com uma chance de 13,7%.

Agora o Bahia é o 17º colocado do Brasileirão, com apenas 38 pontos. Na sua frente ainda tem Cruzeiro e Vasco, que somam 40 pontos, mas têm um jogo a menos. As duas equipes se enfrentam e pelo menos uma irá se afastar ainda mais do Tricolor.

Atrás do Bahia, já na zona de rebaixamento estão o rebaixado América Mineiro, o Coritiba, com 99,9% de chance de rebaixamento e o Goiás, com 94,4% de chance de jogar a Série B de 2024.

Outros times estão em melhor situação, mas correm pequenos riscos de cair, são eles: Santos (4,9%), Internacional (3,2%), Fortaleza (1,4%), Corinthians (1,1%). São Paulo e Cuiabá beiram entre 0 e 1%.

Com a situação complicada, o Bahia precisa de uma grande reta final para evitar o rebaixamento no ano de maior orçamento da sua história. O Tricolor ainda tem quatro jogos, contra Corinthians, São Paulo, América Mineiro e Atlético Mineiro. O próximo compromisso será na sexta-feira, 24, contra o Corinthians, na NeoQuimica Arena.