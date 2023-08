Chávez entra na mira de clube equatoriano, diz jornalista

O lateral-esquerdo Jhoanner Chávez, do Bahia, é alvo de cobiça do Independiente Del Valle, do Equador, clube que o revelou para o futebol. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista César Luis Merlo, especialista na cobertura do mercado de transferências do futebol Sul-Americano.

De acordo com a publicação, o Del Valle tenta a contratação de Chávez por empréstimo. O clube equatoriano espera um aval positivo da direção do Bahia para as tratativas serem iniciadas com o estafe do jogador.

Com o peso de ser um defensores mais promissores do mundo, Chávez não conseguiu se firmar na lateral-esquerda do Esquadrão de Aço e nem justificar o alto valor de sua contratação pelo Grupo City, no valor de R$ 18 milhões. O defensor é alvo de críticas constantes da fiel torcida.

Em 2021, Chávez foi campeão da liga equatoriana, primeiro da história do Del Valle, que era treinado por Renato Paiva. Na última temporada, o defensor conquistou a Copa Equador e a Sul-Americana, frente ao São Paulo.

Com a camisa azul, vermelha e branca, Chávez tem 29 partidas disputadas em 2023, com um gol marcado e uma assistência efetuada. Seu vínculo com o Bahia é válido até 2027.

🚨Jhoanner Chávez aparece en la órbita de Independiente del Valle. El club ve con buenos ojos su regreso. Se espera una luz verde del Bahía para intentar avanzar.

ℹ️Para @MrOFFSIDER pic.twitter.com/rxR506VoBt — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 25, 2023