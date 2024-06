Cicinho garante que está pronto para substituir Arias na lateral-direita

Cicinho concedeu entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, 11 - Foto: Foto: Divulgação / Esporte Clube Bahia

A vaga de titular na lateral direita do Bahia ficou em aberto após a convocação de Arias para a Copa América pela seleção colombiana. Cicinho, um dos candidatos à posição, concedeu entrevista coletiva no CT Evaristo de Macedo no início da tarde desta terça-feira, 11.



Durante a entrevista, o lateral-direito afirmou estar pronto caso seja escolhido: "Com a ausência do Árias, tanto eu, quanto o Gilberto, estamos preparados e queremos aproveitar a oportunidade da melhor forma possível. Quem o Rogério escolher para ser o titular contra o Fortaleza, o Bahia vai ganhar com isso, porque os dois, assim como toda a equipe, tem trabalhado muito forte para isso”.

“Todo mundo está vendo a campanha que o Bahia tem feito. A equipe está bem entrosada e quem está no banco tem correspondido quando entra", destacou.

Cicinho salientou que toda a equipe tem trabalhado para manter o nível apresentado até aqui na temporada. "Vamos manter essa pegada e seguir comprometidos para que a gente possa dar muitas alegrias a nossa torcida”, frisou o jogador.

Ainda durante a coletiva, o suplente falou sobre suas partidas atuando pelo lado esquerdo do campo e garantiu que está preparado caso seja solicitado: "Se surgir a oportunidade estarei pronto (jogar na esquerda). Não foi a primeira vez que joguei na posição. Antes de vir para cá, eu joguei minha última temporada no Ludogorets, principalmente na Liga Europa, fazendo a lateral-esquerda”.