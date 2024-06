Cidade Tricolor recebe visita ilustre em treino do Bahia

Fred posa com Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O elenco do Bahia teve uma visita especial nesta quarta-feira, 12, no CT Evaristo de Macedo. O influenciador digital Fred marcou presença na Cidade Tricolor durante o treinamento e interagiu com jogadores, comissão técnica e colaboradores do clube.

Mais cedo, Fred havia postado no story do seu perfil do Instagram que tinha acabado de chegar na capital baiana. Após a visita, há agora a expectativa de uma gravação de conteúdo para o canal do Youtube do influencer.

O Bahia encerrou as atividades para enfrentar o Fortaleza. Os tricolores entram em campo às 21h30 desta quinta-feira, 13, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.