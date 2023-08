Cirurgia no joelho de Kayky é um sucesso e atacante agradece apoio

Um mês após sofrer uma lesão no joelho esquerdo, o atacante Kayky passou por um procedimento cirúrgico do ligamento cruzado anterior. O próprio jogador do Bahia publicou mensagem em sua conta no Instagram afirmando que a cirurgia foi um sucesso, e agradeceu as mensagens recebidas.

“Venho comunicar que a cirurgia de ACL (ligamento cruzado anterior, em inglês) do meu joelho esquerdo foi um sucesso. Difícil para um atleta ficar sem fazer o que mais ama, mas agora é seguir trabalhando e voltar mais forte. Obrigado a todos pelas mensagens”, diz a legenda da publicação.

Kayky foi substituído no primeiro tempo da derrota do Bahia para o Athletico-PR por 2 a 0, no dia 16 de julho, quando vivia seu melhor momento pelo Tricolor. A recuperação desse tipo de lesão costuma demorar, no mínimo, seis meses, mas o clube não divulgou uma previsão de retorno para o atacante.