Cittadini lamenta empate com o Vasco e projeta sequência na Série A

Léo Cittadini foi titular no empate por 1 a 1 com o Vasco da Gama, no último domingo, 3, na Arena Fonte Nova, pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O camisa 18 do Esquadrão lamentou o resultado e já projeta o próximo compromisso contra o Coritiba, em mais um confronto direto para escapar da zona do rebaixamento.

"A gente sabia da importância desse jogo e que era um confronto direto. Era importante sair daqui com o triunfo hoje, era o que a gente buscava, infelizmente não foi possível. Saímos na frente do placar, não conseguimos sustentar, o Vasco se portou bem e estão crescendo na competição. Infelizmente não conseguimos sair com o triunfo. Agora é trabalhar pra poder encarar os próximos jogos que são confrontos diretos pra que a gente possa vencer e almejar coisas maiores no campeonato", explicou o meio-campista na zona mista.

Meia articulador de ofício, Cittadini tem atuado como segundo homem no meio de campo nos últimos tempos. O jogador comenta sobre sua versatilidade e admitiu que fisicamente ainda precisa se aprimorar.

"Comecei como meia armador e depois recuei um pouco. Me sinto a vontade em fazer algumas funções ali no meio de campo. Onde o professor precisar eu vou estar disposto a ajudar. Tenho trabalhado muito pra isso e me senti confortável ali. Senti um pouco o ritmo de jogo, tinha tempo que eu não jogava, é o meu quinto jogo de titular este ano na Série A. Tenho brigado muito pra ter mais minutos e suportar o jogo melhor", concluiu.

Devido as datas Fifa com os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo, o Bahia só volta a campo no próximo dia 14 de setembro, uma quinta-feira, às 20h, quando visitará o Coritiba, pela 23ª rodada do Brasileirão. O Esquadrão é o primeiro time fora do Z-4, agora com 22 pontos somados.