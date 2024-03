Classificação da dupla Ba-Vi pode render mais dois clássicos em 2024 | A TARDE

Após cinco anos, tanto Bahia, quanto Vitória, estão de volta à segunda fase do Campeonato Baiano. Desde 2018 sem conseguir avançar à fase mata-mata, o Leão da Barra conquistou o acesso após terminar a primeira fase na 2ª colocação do Baianão, atrás apenas do Esquadrão, que terminou com a mesma pontuação que o rival, mas com um saldo de gols superior.

Com a classificação, a dupla Ba-Vi pode ganhar mais dois clássicos em 2024. Isso porque caso Bahia e Vitória avancem, os rivais se enfrentariam na decisão, algo que não acontece desde 2018, ano que o Bahia levou a melhor e sagrou-se campeão baiano.

O clássico Ba-Vi passou a ficar escasso no cenário nacional após o rebaixamento do Vitória para a Série B do Campeonato Brasileiro, também em 2018. Para deixar claro em números, desde o descenso rubro-negro, as equipes se enfrentaram em dez oportunidades, enquanto isso, apenas no ano de 2017, o duelo aconteceu em sete ocasiões, quase a mesma quantidade de clássicos disputados nos últimos cinco anos.

Nos anos de 2019, 2020, 2021 e 2023, o confronto foi disputado duas vezes. Em 2022, o ponto mais baixo durante o período, com apenas um duelo entre as duas equipes. No entanto, a maré parece finalmente ter mudado e o clássico vai ganhar novos capítulos em 2024.

Isso porque nesta temporada, o primeiro Ba-Vi do ano já foi disputado e mais três já estão garantidos, pela Série A do Campeonato Brasileiro e primeira fase da Copa do Nordeste. Entretanto, a quantidade de jogos pode aumentar por conta da classificação à fase mata-mata do Baianão, já que caso avancem para a final, mais dois clássicos serão disputados em 2024, aumentando o número do duelo para cinco.