Clube mexicano fecha compra de Camilo Cándido, lateral do Bahia | A TARDE

O lateral-esquerdo Camilo Cándido pode estar de saída do Bahia. De acordo informações da ESPN mexicana, o defensor vai defender o Cruz Azul, do México, em 2024. O anúncio oficial deverá acontecer após a realização dos exames médicos. O vínculo em definitivo será por três temporadas.

Ainda de acordo com a emissora de TV, a contratação de Cándido teve o aval do diretor esportivo Iván Alonso, que trabalhou no futebol uruguaio e conhece o atleta, que inclusive foi convocado para duas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar 2022, porém ele foi opção no banco de reservas nos jogos contra Paraguai e Venezuela, em 2021.

Camilo Cándido chegou ao Esquadrão de Aço por empréstimo junto ao Nacional do Uruguai. Com a camisa azul, vermelha e branca, disputou 19 partidas, com um gol marcado e uma assistência distribuída.