Clube uruguaio confirma proposta do Bahia por atacante do Grupo City | A TARDE

Ainda sem anunciar nenhuma contratação para a temporada 2024, o Bahia tem chamado a atenção no mercado de transferências por ser citado em diversas negociações de atletas. Um dos nomes procurados pelo Tricolor, é o uruguaio Tiago Palacios, do Montevideo City Torque. A informação foi divulgada inicialmente pelo repórter Rafael Seixas e confirmada pelo Portal A TARDE.

Em contato com o clube uruguaio, o Portal A TARDE confirmou que o Bahia foi um dos times que fizeram proposta pelo atacante de 22 anos, que pertence ao Grupo City. Com o rebaixamento do City Torque para a segunda divisão nacional, o atleta não vai permanecer na equipe. Em 2023, foram 35 jogos e nove gols pelos Ciudadanos. O jogador, inclusive, está com a seleção sub-23 de seu país, que se prepara para os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

Vale ressaltar que, em 2023, o Bahia contratou três atletas do Grupo City: o meia Nicolás Acevedo, que veio do New York City, e os atacantes Kayky e Arthur Sales, que vieram do Manchester City e do Lommel, respectivamente.