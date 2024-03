Com aproveitamento acima de 60%, Ceni completa 30 jogos no Bahia | A TARDE

Sem perder desde o Ba-Vi da primeira fase do Campeonato Baiano, o técnico Rogério Ceni completou 30 jogos à frente do Bahia no último sábado, 9. Sob seu comando, o Tricolor acumula seis triunfos seguidos e tem sido assim desde a estreia da equipe principal nesta temporada. Além da derrota para o Vitória, o Tricolor perdeu apenas para o River-PI, na Copa do Nordeste.

Contratado em 2023 com a missão de livrar o Bahia do rebaixamento para a Série B, Rogério Ceni se encaixava no perfil traçado pela diretoria do clube após a saída de Renato Paiva, que pediu demissão. O ex-goleiro foi seduzido com o projeto do Tricolor a médio e longo prazo, além de um contrato até dezembro de 2025.

A missão não era fácil, mas o Ceni conseguiu livrar o Bahia da Série B na última rodada do Brasileirão. O Tricolor fez sua parte na Arena Fonte Nova ao vencer o Atlético-MG por 4 a 1 e contou com a ajuda do Fortaleza, que venceu o Santos na Vila Belmiro. A combinação de resultados manteve o Esquadrão na elite e rebaixou o Peixe.

Foram 16 jogos comandando o Bahia em 2023, todos eles pelo Brasileirão. Nesse período, Ceni venceu sete vezes, perdeu oito e empatou apenas uma vez, terminando o ano com cerca de 39,5% de aproveitamento. Além do triunfo sobre o Atlético-MG, que manteve o Tricolor na Série A, o ponto alto foi a goleada de 5 a 1 sobre o Corinthians, na casa do adversário, pela 35ª rodada.

Com a vaga na elite garantida, Rogério Ceni começou a nova temporada com menos pressão e mais tempo para planejamento, com direito a pré-temporada no CT do Manchester City, da Inglaterra. Desde a estreia da equipe principal, contra o Jacobina, pela 3ª rodada do Campeonato Baiano, o treinador soma 12 triunfos e duas derrotas em 14 jogos, um aproveitamento de mais de 85%.

Rogério Ceni em treino do Bahia no CT Evaristo de Macedo | Foto: Tiago Caldas | EC Bahia

Somando as duas temporadas, são 19 triunfos, dez derrotas e apenas um empate nesses 30 jogos. Um aproveitamento acima de 64% e um desempenho que tem agradado boa parte dos torcedores. O Bahia segue firme na briga pelo título estadual, pelo título da Copa do Nordeste e avançando de fase na Copa do Brasil.

Rogério Ceni em 2023: 16 jogos, 7 triunfos e aproximadamente 39,5% de aproveitamento;

16 jogos, 7 triunfos e aproximadamente 39,5% de aproveitamento; Rogério Ceni em 2024: 14 jogos, 12 triunfos e aproximadamente 85,5% de aproveitamento;

14 jogos, 12 triunfos e aproximadamente 85,5% de aproveitamento; Rogério Ceni em 30 jogos: 19 triunfos, 10 derrotas, 1 empate e aproximadamente 64% de aproveitamento

Nesta terça-feira, 12, Rogério Ceni terá mais uma missão no comando do Bahia. O Tricolor entra em campo pela segunda fase da Copa do Brasil diante do Caxias, às 21h30, no Estádio Centenário. A partida é eliminatória e quem vencer fica com a vaga na fase seguinte. Em caso de empate, haverá disputa de pênaltis.