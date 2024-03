Com calçada da fama, Bahia celebra os 35 anos do bicampeonato de 88 | A TARDE

Para comemorar os 35 anos do bicampeonato brasileiro de 1988, o Bahia promoveu a exposição “Esquadrão Eterno”, na tarde desta quinta-feira, 29, no Museu do Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O evento contou com uma linha do tempo com todos os jogos da equipe tricolor, a camisa do título e a “calçada da fama”, que possuiu os pés dos atletas campeões e a mãos dos goleiros.

Para dar lugar a aqueles que mais apoiam o Esquadrão, a exposição do título premiou os 500 primeiros torcedores que compraram a camisa retrô da equipe, que foi minimamente modificada, trazendo o “oito-oito” no centro. Além disso, o mantoazul, vermelho e branco também contou com o patch do título no canto inferior, com a frase da exposição “Esquadrão Eterno”.

Para o evento do “bicampeão brasileiro”, o Esquadrão trouxe algo inédito: a calçada da fama, com o molde dos pés de Paulo Rodrigues, Bobô, Charles Fabian, Zé Carlos e tantos outros ídolos da torcida tricolor.

Para os torcedores presentes na exposição, uma minibiografia também foi colocada no museu, com imagens de Evaristo de Macedo, Mauro técnico da equipe tricolor, e toda a equipe que vestiu a camisa azul, vermelha e branca na temporada de 88.

Confira o vídeo:

Beatriz Amorim / Ag. A Tarde