Com convocação de Arias, Gilberto reassume responsa na lateral direita | A TARDE

Ser um time com grande poderio aquisitivo, como é agora o Bahia depois de ter sido comprado pelo Grupo City Football, tem suas vantagens. Talvez a principal seja rechear o seu elenco com jogadores do alto escalão do futebol.

Em contrapartida, esses atletas têm responsabilidade não só com o clube em que atuam, mas também com a camisa das suas respectivas seleções. Esse é o caso do lateral Santiago Arias, que se firmou entre os 11 titulares do Tricolor de Aço e foi convocado para jogar amistosos pré-Copa América pela Colômbia.

E a convocatória se torna positiva não só para Arias, que recebeu uma grande honraria e automaticamente aumenta seu cacife. Gilberto, lateral reserva do Esquadrão, vai receber maior minutagem e buscará mostrar que está à altura do desafio à sua frente.

Titular na temporada passada, com o bom momento vivido pelo jogador colombiano, esse cenário mudou neste ano. Já faz dois meses que Gilberto começou uma partida na lateral direita. A última vez que isso ocorreu foi no triunfo por 3 a 0 diante do Náutico, pela Copa do Nordeste.

Já contra o Fortaleza, na próxima quinta-feira (13), em partida válida pela oitava rodada do Brasileirão, o camisa 2 tricolor deve voltar a jogar 90 minutos. Se Arias permanecer a ser escolhido para a Copa América pelo treinador Néstor Lorenzo, Gilberto pode disputar até 11 jogos como titular do Bahia, visto que a competição entre seleções só chega ao fim no dia 14 de julho.

Mesmo tendo sido contratado por grande valor (15 millhões de reais) em 2023, na atual temporada Gilberto sequer estreou ainda na Série A. Essa sequência pode ser a chance de ouro do atleta para agradar não só as arquibancadas, como também ao técnico Rogério Ceni.

Números

No ano passado, Gilberto só disputou uma competição com a camisa do Esquadrão, o Brasileirão. No torneio, o lateral esteve em campo em 21 oportunidades (1.855 minutos ao total), foi às redes uma vez e concedeu duas assistências aos companheiros, em um duelo contra o Goiás, fora de casa. Com o jogador em campo, o time sofreu 28 gols.

Em 2024, Gilberto já alcançou o mesmo número de passes para gols que conseguiu no ano passado inteiro (dois), mas participando apenas de 14 jogos, sendo 12 como titular e totalizando 1.041 minutos no gramado.

Santiago Arias jogou desde a sua estreia 18 vezes. Diferentemente de Gilberto, o atleta participou das quatro competições que o Bahia disputou neste ano. Arias tem o mesmo número de assistências que o seu reserva na temporada, mas já foi às redes uma vez, contra o América-RN, pelo Nordestão, em fevereiro.

Um fator que dá luz ao desempenho do colombiano ser acima da média é a estatística de acerto de cruzamentos: 33%, segundo o site Sofascore, site especializado em desempenho esportivo. Além disso, o jogador é o lateral direito do Campeonato Brasileiro que tem até aqui a maior nota na plataforma : 7,30.

Arias fez questão de se acertar com a Seleção da Colômbia para poder jogar o último jogo do Bahia no Brasileirão, contra o Atlético-MG, terminado em empate (1 a 1). Segundo disse o lateral antes desse duelo, por mais positiva que seja a convocação, deve sentir falta de atuar pelo Tricolor.

“Para mim, que vou estar por um tempo fora, obviamente sentirei falta da equipe, dos companheiros, da comissão técnica. Mas também vai ser muito bom poder jogar a Copa América com a seleção”, comentou o jogador.

