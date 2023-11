Com encerramento da 32ª rodada, Bahia fica com pontuação de Z4 | A TARDE

Além da derrota sofrida para o Grêmio, o complemento da 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro foi negativo para o Bahia em termos de tabela. Entre os concorrentes diretos na briga contra o rebaixamento, o Goiás venceu o Coritiba e somou três pontos. Já o Vasco superou o líder Botafogo e igualou a pontuação do Esquadrão.

Com o resultado positivo no clássico local, o Cruzmaltino saiu da zona de rebaixamento, subiu para a 16ª colocação e empatou com o Bahia na pontuação, com 37 pontos. O Esquadrão está em 15º lugar. Já o Santos também foi a campo na última segunda-feira, 6, e empatou sem gols, em casa, contra o Cuiabá, próximo adversário do Tricolor.

Quem entra na zona de rebaixamento é o Cruzeiro, que também soma 37 pontos e está na 17ª posição. O time celeste, em compensação, tem um jogo a menos que os adversários na fuga do Z4.

O Bahia segue em preparação para o confronto diante do Cuiabá, marcado para esta quinta-feira, 9, às 20h, na Arena Fonte Nova, válida pela 33ª rodada do Brasileirão.