Com foco no acesso, Lindsay Camila é apresentada pelo Bahia | A TARDE

O Bahia apresentou, na manhã desta quinta-feira, 11, a nova treinadora da equipe feminina para a temporada 2024. Lindsay Camilla, de 41 anos, estava como auxiliar-técnica das Seleções Feminina Sub-15 e Sub-17 em 2023.

Em sua coletiva de apresentação, a nova comandante tricolor disse ter avaliado o elenco e que o início de trabalho está sendo de muito estudo e planejamento.

“A gente tem se reunido, tem algumas atletas que já tive a oportunidade de trabalhar. O ano passado eu estive um curto período na Série A1, então pude avaliar. Acho que a estrutura está nos proporcionando um bom caminho para que a gente possa estar pensando nesse acesso. É o início de um trabalho aqui do clube. Chego junto da comissão para estudar as meninas, estudar todos os adversários, para que a gente consiga dar um passo de cada vez. Então vamos pensando no primeiro jogo, e aí a gente vai falando de como vai ser o ano”, disse Lindsay.

A nova treinadora ainda ressaltou a estrutura dada pelo Bahia ao futebol feminino e a importância do profissionalismo do Grupo City, que realiza integrações entre o futebol masculino e feminino.

“Eu já pude ter uma pequena noção da grandeza desse projeto e sim tanto no masculino como no feminino, a estrutura física, o suporte de profissionais está sendo bem grande, meu terceiro dia no clube eu já pude ver a quantidade de pessoas que estão envolvidas no feminino, eu tive reuniões com pessoas que faz parte tanto do masculino como do feminino, então esse suporte é muito importante para que a gente possa ter esse profissionalismo no futebol feminino, então eu vejo que a entrada do Grupo City no feminino é gigantesca, eles têm um time feminino lá na Inglaterra, então já é exemplo o que vem acontecendo lá e eu não vejo uma diferença tão grande”, concluiu a profissional.

Lindsay assinou contrato de um ano com o Bahia e inicia o trabalho no dia 15 de janeiro, quando o elenco se apresenta para a temporada 2024. Neste ano, o Tricolor disputa o Campeonato Baiano e a Série A2 do Campeonato Brasileiro.