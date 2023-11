Com gol contra do capitão e falha de goleiro, Bahia é derrotado pelo Cruzeiro | A TARDE

O Bahia visitou o Cruzeiro na noite desta quarta-feira, 25, em Belo Horizonte. A partida foi válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro e o Tricolor terminou superado pela Raposa por 3 a 0, com um gol contra de Kanu, um de Marlon, com falha grotesca de Marcos Felipe, e um de Bruno Rodrigues.

Com o resultado negativo, o Bahia perdeu uma posição para o Cruzeiro na tabela e agora é o 14º com 34 pontos. A equipe mineira foi a 37 pontos e pulou para a 12ª colocação, temporariamente. Foi a primeira vitória da Raposa no Mineirão nesta temporada, onde acumulava quatro derrotas e quatro empates.

O próximo desafio do Bahia é na noite de sábado, 28, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo. O confronto é válido pela 30ª rodada do Brasileirão e tem bola rolando a partir das 19h.