Com golaço de Everaldo, Bahia vence o Grêmio na Arena Fonte Nova | A TARDE

Está difícil tirar pontos do Bahia na Arena Fonte Nova. Na noite deste sábado, 27, o Tricolor venceu o Grêmio por 1 a 0 pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro e segue 100% como mandante na competição. O único e belíssimo gol da partida foi marcado por Everaldo após assistência de Éverton Ribeiro.

Com Kanu e Gabriel Xavier formando a dupla de zaga, foi a primeira vez no campeonato que o Bahia não sofreu gols. O resultado deixou o Esquadrão de Aço na 4ª posição na tabela do Brasileirão, pelo menos até a conclusão da rodada. São sete pontos em quatro jogos.

Na 5ª rodada do Brasileirão o Bahia encara o Botafogo, no Rio de Janeiro. O jogo está marcado para as 18h30 de domingo, 5. Antes disso, na terça-feira, 30, o Tricolor recebe o Criciúma na Arena Fonte Nova pela 3ª fase da Copa do Brasil.

O jogo

Os torcedores do Bahia que foram à Arena Fonte Nova na noite deste sábado viram um time desempenhar um bom futebol nos primeiros 45 minutos. Com muita movimentação no meio de campo e boas trocas de passes, a equipe comandada por Rogéria Ceni envolveu o Grêmio, que parecia ter errado na estratégia inicial.

A primeira oportunidade do Bahia no jogo foi aos 14 minutos, com Thaciano completando cruzamento de Luciano Juba. A bola passou por cima do gol defendido por Rafael Cabral. Cinco minutos depois, Everaldo mostrou que sabe marcar gol e fez uma obra prima na Arena Fonte Nova. Luciano Juba achou bom passe por dentro, para Éverton Ribeiro, e o camisa 10 acionou Everaldo no lado direito da grande área. O camisa 9 deu um lindo drible em Kanneman e, de pé esquerdo, abriu o placar com um golaço.

Aos 23, o travessão impediu outra pintura. Éverton Ribeiro acionou Cauly que finalizou de primeira e quase marcava o segundo golaço da noite. O Grêmio, por outro lado, praticamente não levou perigo ao gol defendido por Marcos Felipe e foi para o vestiário no lucro, perdendo apenas pelo placar mínimo.

Cauly protege a bola da marcação | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Segundo tempo

O técnico Renato Gaúcho percebeu que seu time não foi bem na primeira etapa e voltou do intervalo com três alterações. O time até melhorou e foi melhor que o Bahia nos minutos iniciais, mas Rogério Ceni também mexeu em sua equipe e o Esquadrão retomou o controle da partida. Primeiro, Biel entrou na vaga de Éverton Ribeiro. Depois, Thaciano deu a vaga para De Pena.

A melhor chance da etapa final foi aos 24, com Everaldo. Biel foi lançado em velocidade pelo lado esquerdo e cruzou para a chegada do camisa 9, que conseguiu finalizar bem uma bola difícil e obrigou Rafael Cabral a operar um milagre para evitar o segundo gol do Bahia.

No fim, Ceni ainda colocou Rezende, Ademir e Rafael Ratão nas vagas de Caio Alexandre, Cauly e Everaldo. E Ratão também parou no goleiro Rafael Cabral. Aos 37, em contra-ataque,ele recebeu de Biel e, na grande área, de frente para o gol, obrigou uma boa defesa do goleiro do Grêmio.

Antes do apito final, o técnico Renato Gaúcho e o elenco do Grêmio se envolveu em uma discussão com o árbitro Braulio da Silva Machado, que terminou expulsando o atacante Diego Costa, que havia sido substituído. O treinador, a comissão técnica e os jogadores do banco de reservas deixaram o gramado.