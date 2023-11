Com incômodo muscular, Raul Gustavo é dúvida para pegar o Fluminense | A TARDE

O zagueiro Raul Gustavo é motivo de preocupação para o departamento médico do Bahia. Titular no jogo contra o Palmeiras, o defensor foi substituído logo no início da partida, após sentir um incômodo no musculo da coxa direita. O jogador será reavaliado pelo departamento médico nesta segunda-feira, 30.

Raul Gustavo é o substituto direto de Vitor Hugo, que desfalca a equipe devido a um corte na testa. Caso Raul não tenha condições de jogo contra o Fluminense, o técnico Rogério Ceni espera se VH terá liberação do DM para atuar.

Vale salientar que David Duarte, Gabriel Xavier e Marcos Victor são opções para Ceni, que prioriza um zagueiro canhoto atuando no lado esquerdo da zaga.

Bahia e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira, 31, às 19h, na Arena Fonte Nova, pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Tricolor de Aço ocupa a 15ª colocação na tabela de classificação, com 34 pontos somados em 30 jogos.