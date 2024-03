Com lesão no tornozelo, Ryan passa por cirurgia e recebe alta médica | A TARDE

O lateral-esquerdo Ryan, do Bahia, passou por um procedimento cirúrgico e recebeu alta médica hospitalar na manhã desta quarta-feira, 28. Cria da base do Tricolor, ele sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito na partida contra o América-RN, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste, no último dia 15. O clube não divulgou tempo de recuperação.

Nesta temporada, Ryan foi titular do Bahia em três oportunidades. Nos jogos contra Barcelona e Itabuna, pelo Campeonato Baiano, e contra o América-RN, pelo Nordestão, quando foi substituído aos 8 minutos da segunda etapa.

O técnico Rogério Ceni ainda utilizou outros três jogadores na posição, todos eles improvisados. Luciano Juba, que chegou ao Bahia como atacante, Rezende, volante, e Cicinho, lateral-direito. Iago Borduchi, atualmente no Augsburg, chega em julho para reforçar o setor do Tricolor.