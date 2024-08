Com Lucho e garotos da base, Bahia divulga relacionados contra o Inter

Lucho Rodriguez em treino do Bahia nesta sexta-feira, 27 - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

O Bahia divulgou, na tarde deste sábado, 27, a lista de relacionados para a partida de logo mais, às 20h, contra o Internacional, válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Principal novidade na lista, o atacante uruguaio Lucho Rodríguez aparece entre os convocados para a partida.

Lucho foi anunciado e apresentado oficialmente pelo Bahia na última sexta-feira, 26, e também regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, e pode fazer sua estreia com a camisa do Tricolor.

Mas as novidades não param por aí, o técnico Rogério Ceni voltou a dar chances aos atletas das divisões de base do clube. O volante Sidney e os atacantes Tiago e Ruan Pablo pintaram na lista.

O comandante tricolor também conta com os retornos de Caio Alexandre e Biel, que cumpriram suspensão e estão de volta ao time. O atacante ainda foi reavaliado após incômodo, mas foi liberado pelo departamento médico.

Por outro lado, são muitos desfalques: Rezende, Jean Lucas e Victor Cuesta estão suspensos. O atacante Ademir e o lateral direito Cicinho, seguem em recuperação de lesão. Outro desfalque é o zagueiro Kanu, que sofreu uma fratura no rosto na última partida contra o Corinthians.