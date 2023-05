Com mais de 36 mil torcedores, Bahia tem 6ª melhor média da Série A

O torcedor é um patrimônio valioso para seu clube, desde os times mais modestos até os gigantes do futebol. No Bahia não é diferente, e a massa tricolor tem mostrado isso ao longo dos últimos anos. No Campeonato Brasileiro desta temporada, o Esquadrão atuou como mandante em quatro oportunidades e em cada jogo, as arquibancadas estavam cheias de apaixonados apoiando a equipe.

Foi com essa empolgação que o Bahia chegou na sétima rodada da competição com a sexta melhor média de público da Série A. O Tricolor tem média de 36.306 torcedores por jogo, mesmo com um início inconsistente. O top cinco a frente do Bahia conta com Flamengo, São Paulo, Corinthians, Fluminense e Palmeiras.

A partida do Bahia que contou com o maior número de pagantes foi a derrota por 3 a 2 diante do Flamengo, na 6ª rodada. Na ocasião, 47.655 torcedores compareceram à Arena Fonte Nova e aplaudiram a entrega dos jogadores em campo mesmo após a derrota.

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ednaldo Rodrigues, exaltou a média de público da competição e parabenizou torcidas e clubes pelo espetáculo.

"A excelente média de público do Campeonato Brasileiro é a prova do sucesso da organização da competição, a mais equilibrada de clubes do mundo. É um orgulho para a CBF contar com a paixão dos milhares de torcedores a cada rodada. Parabéns aos torcedores e aos clubes que fazem o campeonato ficar cada vez mais atraente", disse Ednaldo.

Confira as 10 melhores médias de público do Brasileirão 2023:

1- Flamengo: 51.599

2- São Paulo: 48.166

3- Corinthians: 39.562

4- Fluminense: 39.163

5- Palmeiras: 38.578

6- Bahia: 36.306

7- Fortaleza: 35.969

8- Vasco: 32.733

9- Internacional: 29.884

10- Atlético-MG: 28.699

A próxima oportunidade para o torcedor do Bahia aumentar essa média é contra o Cruzeiro, no sábado, 10 de junho, em partida da 10ª rodada do Brasileirão. Antes disso, a Arena Fonte Nova ainda recebe a partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Santos, no dia 31 de maio.