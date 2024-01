Com negociações avançadas, Matheus Bahia está de saída para o Ceará | A TARDE

Ausência na apresentação do Bahia, o lateral-esquerdo Matheus Bahia vai deixar o clube. O defensor está de malas prontas para defender o Ceará, que disputa a Série B. A informação foi divulgada pelo radialista Caio Leony.

Matheus tinha propostas do futebol russo e do Criciúma, que está na Série A, porém o Alvinegro de Porangabuçu ganhou a concorrência e deverá anunciar o defensor por empréstimo até o fim de 2024. O jogador optou por estar no Nordeste devido a proximidade com a família.

Em contato com o Portal A TARDE, Wilson Kraychete, um dos procuradores de Matheus Bahia, confirmou que as negociações estão em estágio avançado e por detalhes do anúncio oficial.

Mais cedo a nossa reportagem, o Esquadrão informou que o atleta estava sendo negociado e já não participaria da pré-temporada em Manchester, na Inglaterra.

Com contrato válido até 2026, Matheus Bahia despertou o interesse do Porto em 2021, mas as negociações não avançaram. Ele foi promovido ao time profissional do Bahia em 2020, após passar pelas categorias de base do Jacuipense.