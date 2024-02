Com novidades, Bahia divulga relacionados para encarar o América-RN | A TARDE

O técnico Rogério Ceni divulgou a lista com 24 jogadores relacionados para o duelo contra o América-RN, programado para às 21h30, na Arena Fonte Nova, pela Copa do Nordeste. Para esse confronto, dois novos contratados e o retorno do volante Rezende.

Além do jogador que tem sido polivalente no esquema do técnico do Esquadrão, os colombianos Santiago Arias e Oscar Estupiñan estão entre os escolhidos para o confronto.

Confira a lista:

Goleiros: Adriel, Danilo Fernandes e Marcos Felipe

Laterais: Cicinho, Gilberto, Santiago Arias, Luciano Juba e Ryan

Zagueiros: Victor Cuesta, Kanu, Gabriel Xavier e David Duarte

Meias: Caio Alexandre, Jean Lucas, Yago Felipe, Cauly, Everton Ribeiro, Rezende, Thaciano

Atacantes: Everaldo, Ademir, Biel, Rafael Ratão, Oscar Estupiñan