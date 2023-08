Com retorno de Biel, Bahia relaciona 24 para encarar o Atlético-MG

Como de costume em dias de jogos, o Bahia divulgou a lista de jogadores relacionados para a partida contra o Atlético-MG, que será neste domingo, 13, marcada para às 11h, no Mineirão, válida pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Foram convocados 24 jogadores para a viagem a Belo Horizonte. A equipe não contará com os laterais-direitos Cicinho e André. O primeiro reclamou de dores no joelho e foi vetado pelo departamento médico do clube. O cria da base está acometido de lesão muscular na coxa esquerda e está em tratamento.

A novidade na lista é a presença do atacante Biel. Fora dos gramados desde o mês maio, quando sofreu uma grave lesão muscular, o jogador vinha aprimorando a parte física e estava trabalhando com o grupo de maneira gradual. Ele será opção no banco de reservas.

Na luta para se distanciar do Z-4, o Esquadrão de Aço é o primeiro time fora da zona do descenso, ocupando a 16ª colocação, com 18 pontos somados.



Confira a lista de relacionados para o jogo contra o Atlético-MG:



Goleiros: Mateus Claus, Marcos Felipe e Adriel

Laterais: Gilberto, Ryan, Camilo Cándido e Matheus Bahia

Zagueiros: Vitor Hugo, Gabriel Xavier, Kanu e Raul Gustavo

Meio-campistas: Acevedo, Diego Rosa, Thaciano, Cauly, Léo Cittadini, Rezende e Yago Felipe

Atacantes: Victor Jacaré, Ademir, Everaldo, Biel, Vinicius Mingotti e Rafael Ratão