"Cometemos erros grotescos", lamenta Ceni após empate contra o Criciúma

Rogério Ceni durante coletiva após o jogo deste domingo, 16 - Foto: Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Após estar perdendo por 2 a 0, o Esporte Clube Bahia arrancou um empate heróico no Estádio Heriberto Hülse, na noite deste domingo, 16, contra o Criciúma. Mesmo com o ponto conquistado, depois do apito final, o técnico Rogério Ceni concedeu entrevista coletiva e se mostrou muito insatisfeito com o resultado obtido.

"Hoje duas análises devem ser feitas. Uma de ter força para voltar ao jogo depois de sofrer 2 a 0, isso é louvável. A outra? termos perdido a oportunidade de vencer o jogo após jogar por cerca de 20 minutos com um a mais em campo. Diante das circunstâncias que o jogo apresentou depois do empate, eu acho que deveríamos ter saído vencedores no jogo de hoje", afirmou o treinador.

Ceni destacou que a equipe cometeu erros definitivos, que precisam ser evitados: "Nós cometemos erros grotescos, que não podem ser repetidos. Muito legal termos conseguido empatar o jogo, isso precisa ser exaltado, mas era um jogo, que dentro das circunstâncias que apresentamos ao final do jogo, éramos para ter vencido".

"Quando tivemos a grande oportunidade de vencer o jogo, quando estivemos com superioridade numérica, tomamos decisões incorretas", pontuou.

O comandante tricolor lamentou o fato da equipe não ter aproveitado a oportunidade de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro: "No futebol é preciso aproveitar. Ou você segue alguém lá na frente, ou vira referência. Quando se tem a oportunidade de virar referência, de assumir o primeiro lugar, você tem que aproveitar".

Questionado a respeito da substituição de Éverto Ribeiro, Ceni salientou que o camisa 10 apresentava sinais de cansaço, e jogava com dois cartões amarelos, portanto, não queria correr o risco de perder o jogador para o próximo duelo.

Projetando o confronto contra o Flamengo, pela 10ª rodada do Brasileirão 2024, nesta quinta-feira, 20, o treinador afirmou que apesar do favoritismo do adversário, o objetivo é sair do Rio de Janeiro com os três pontos na bagagem.

"Eu nunca vi nenhuma equipe jogar contra o Flamengo no Maracanã e ser considerado o favorito. Então, mesmo com os desfalques, ainda é um time que tem muita qualidade. Amanhã nós vamos descansar, treinar terça e quarta, pensando no jogo, mas adianto aqui, se a gente for só pensando em se defender, não vale a pena ir para o Maracanã. Nós temos que jogar sempre com o objetivo de vencer o jogo", destacou Ceni.