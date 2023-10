Condé avalia jogo contra o Tombense: "Dentro do que a gente esperava" | A TARDE

Após a importante vitória Rubro-Negra por 1 a 0 diante do Tombense, o técnico Léo Condé concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa Jornalista João Borges Bougê. O comandante ressaltou a dificuldade do jogo e parabenizou a equipe pelo jogo consistente diante dos 28 mil torcedores.

"Jogo dentro do que a gente esperava, muito difícil, contra uma equipe que está na zona de rebaixamento, mas tem feito bons jogos. Tiveram velocidade na frente, pelo lado do campo. Nos criaram muita dificuldade. Mas conseguimos fazer mais um jogo consistente do ponto de vista defensivo. Passamos pouco sustos e tivemos o controle do jogo. Talvez alguns pecados no primeiro tempo com a bola no pé, cedemos alguns contra-ataques. Corrigimos isso no intervalo. Voltamos um pouco melhor e fizemos o gol com uma bela jogada do Matheusinho. Claro que as equipes se estudam e o Tombense anulou muitas de nossas jogadas. Enfim, um jogo difícil, mas muito consistente em um momento tão complicado do campeonato", explicou.

"Futebol tem jogo que você acha que vai ser fácil e fica difícil. Às vezes é o contrário. Não dá para prever nada. A gente está sempre focando no próximo adversário, estudando. Vão ser jogos grandes, tanto em casa quanto fora, com muito estudo. São jogos que vão ser decididos em detalhes", completou.

Com as lesões de Zeca e Railan, o zagueiro Yan Souto foi mais uma vez improvisado na lateral-direita. Apesar das críticas da torcida pelos erros individuais do defensor, Condé reconheceu que o camisa 2 melhorou na etapa final e que merece apoio pelo esforço.

"A gente perdeu dois laterais. O Zeca que é titular e o capitão da equipe. Depois perdeu o Railan também. Normal que o Yan tenha dificuldades, todos os atletas têm. No segundo tempo ele melhorou. Eu tenho confiança nele. É do futebol procurar culpados e estão procurando culpados pelo jogo do CRB. Mas ele já fez bons jogos. Vamos continuar dando apoio para ele, passar confiança", disse.

"É uma questão de adaptação. A gente tinha que fazer uma escolha: arriscar com o Pablo, atacante que joga de lateral, ou o Yan, zagueiro que joga de lateral. Fomos para o jogo de segurança, é estratégia. Não fica tão vistoso, mas evitamos situações que pudessem fugir de nosso controle", complementou.

Os números do Vitória quando atua em casa impressionam. O Rubro-Negro baiano é o melhor mandante da Série B e vem de uma sequência de nove jogos sem perder e sete sem tomar gols no Barradão. São mais quatro jogos em Salvador. Condé já projeta o jogo contra o Criciúma, em Santa Catarina.

"Hoje temos que comemorar mais uma vitória depois de um jogo difícil. Depois temos a semana aberta para projetar o Criciúma. Fora de casa vencemos o Ituano na última rodada, tivemos um bom empate recente contra o Atlético-GO também. Faltam oito jogos, temos quatro em casa e quatro fora para buscar nosso objetivo. Estamos perto, mas não alcançamos ainda. Vamos continuar trabalhando. Já mostramos força fora de casa em jogos grandes. Acredito sim que podemos fazer um bom jogo fora de casa e trazer pontos de lá", concluiu.