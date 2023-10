Confira a programação do Bahia para o jogo contra o Flamengo

O Bahia divulgou a programação semanal de atividades em preparação para o importante compromisso diante do Flamengo, marcado para o próximo sábado, 30, às 16h, no Maracanã, pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Após a sessão de treinamentos realizada no último sábado, 23, o grupo ganhou dois dias de folga e só retorna as atividades no Centro de Treinamento Evaristo de Macedo nesta terça-feira, 26. A equipe trabalha até a sexta-feira, 29, véspera do jogo no Rio de Janeiro, no turno da manhã.

Após a derrota em casa para o Santos, o Esquadrão de Aço estacionou na 16ª colocação na tabela de classificação do Brasileirão, com 25 pontos somados em 24 jogos disputados.

Programação do Bahia para o jogo contra o Flamengo:

Segunda (25)

Folga

Terça-feira (26) - 10h:

Treino no CT Evaristo de Macedo (Entrevista coletiva remota depois da atividade)

Quarta (27) - 10h

Treino no CT Evaristo de Macedo

Quinta (28) - 10h:

Treino no CT Evaristo de Macedo

Sexta (29) - 10h:

Treino no CT Evaristo de Macedo (Entrevista coletiva remota depois da atividade)

Sábado (30) - 16h:

Flamengo x Bahia - Maracanã

Domingo (1°)

Retorno para Salvador