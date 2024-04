Confira a tabela detalhada dos primeiros jogos do Bahia no Brasileirão | A TARDE

O Bahia já sabe os detalhes dos primeiros jogos que terá pela frente no Campeonato Brasileiro de 2024. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira, 3, a tabela detalhada das nove primeiras rodadas do torneio.

Logo de cara, o Esquadrão de Aço será responsável pela abertura do campeonato, no sábado, 13, às 18h30. a delegação tricolor viajará até Porto Alegre e o confronto ocorre no Estádio Beira-Rio.

O primeiro jogo do Bahia na Arena Fonte Nova será na segunda rodada, contra o Fluminense. A partida acontece na terça-feira, 16, às 21h30.

Segundo o documento divulgado pela CBF, a primeira partida do Esquadrão terá transmissão apenas pelo Premiere FC (veta tabela abaixo).

Veja tabela detalhada: