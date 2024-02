Confira os bastidores antes da bola rolar no Barradão, em tempo real | A TARDE

O primeiro clássico Ba-Vi do ano está se aproximando e a bola rola logo mais, às 16 h, no Estádio Manoel Barradas, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Baiano de 2024, e diante disso, a equipe de Esportes do Portal A Tarde vai trazer todas as informações em tempo real do que está acontecendo nos bastidores do duelo.

De acordo com informações do repórter Marcello Góis, do Portal A Tarde, as vias próximas ao Barradão estão congestionadas. O trânsito na Avenida São Rafael, Via Regional e nas proximidades do Paralela Park, em Canabrava, estão com tráfego lento. Na Avenida Mário Sérgio, a Via Expressa Paralela-Barradão, está praticamente parada no sentido do estacionamento do estádio.

A expectativa é de que mais de 30 mil rubro-negros acompanhem a partida no estádio. Os clássicos são realizados com torcida única por recomendação do Ministério Público da Bahia (MP-BA).

Confira em tempo real:



Chegada do Bahia

O ônibus que transporta a delegação tricolor, escoltado pela Polícia Militar, chegou ao Barradão por volta das 14h30 e foi recepcionado sobre vaias da torcida rubro-negra. 'Bora Vitória' e 'sardinha' foram algumas das frases proclamadas pela torcida mandante na chegada do rival.

Em seguida, os jogadores do Bahia relacionados para o Ba-Vi de logo mais desceram do ônibus e seguiram, pelo campo, rumo ao vestiário, e mais uma vez, foram muito vaiados pelos torcedores da equipe mandante, que já estão no Barradão aguardando o início do jogo.

Chegada do Vitória

O Leão da Barra também já chegou ao Barradão, palco do primeiro clássico do ano. A equipe comandada pelo treinador Léo Condé chegou ao 'Santuário rubro-negro' logo após a chegada da delegação tricolor, e ao contrário do rival, foi recepcionada com festa da torcida presente no estádio.

Leão definido

O Vitória já está definido para enfrentar o maior rival, logo mais, às 16 h. Após poupar jogadores no meio de semana contra a Juazeirense, Léo Condé vai à campo com: Muriel; Zeca e Lucas Esteves; Wagner Leonardo e Camutanga; Willian Oliveira, Dudu e Matheusinho; Iury Castilho, Alerrandro e Osvaldo.

Esquadrão definido

O treinador Rogério Ceni já definiu os 11 jogadores que vão começar como titulares no Ba-Vi, deste domigo, 18. Com força máxima, o Bahia vai à campo com o meio-campo titular. Confira a escalação: Adriel; Kanu e David Duarte; Gilberto e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Éverton Ribeiro; Thaciano e Everaldo.

Pré-jogo

Recepcionados ao som de "Uh vai morrer", goleiros do Bahia foram os primeiros a chegar no campo para realizar o aquecimento antes do início da partida. Arqueiros rubro-negros também já se encontram no gramado para iniciar os procedimentos pré-jogo e foram muito ovacionados pela torcida.

Logo em seguida, jogadores tanto de Bahia, quanto de Vitória, também foram para o aquecimento no gramado do Barradão.

Provocação?

Reportagem do Portal A Tarde percebeu que o telão, que mostra o placar da partida entre Vitória x Bahia, encontra-se sem as tradicionais duas estrelas no escudo do Esquadrão, referentes aos títulos nacionais de 1959 e 1988. Já o escudo do Leão, mandante da partida, segue normal, com a estrela da Série B de 2023.

Vai começar!

Há pouco menos de dez minutos para o começo do jogo, jogadores de ambas as equipes estão perfilados no campo para os procedimentos padrões exigidos pela CBF e FBF antes do apito inicial da partida.

Festa rubro-negra

Antes do apito inicial, torcida do Vitória faz mosaico e ergue bandeirão.