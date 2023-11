Conselho Deliberativo do Bahia é convocado para reunião; saiba pautas | A TARDE

Através de comunicado divulgado em seu site oficial, o Conselho Deliberativo do Bahia convocou aos seus membros para uma reunião extraordinária, marcada para a próxima segunda-feira, 30, que será realizada exclusivamente de forma virtual.

De acordo com o comunicado de Leonardo Martinez, presidente do conselho, a reunião irá abordar temas como a aprovação da ata da última reunião, debates sobre alteração do código de ética e do Código de Ética e Conduta do Esporte Clube Bahia elaborada pela Comissão Provisória para Reforma do Estatuto do Clube, dentre outros temas.

Confira as pautas da reunião:

1 - Aprovação da ata da reunião extraordinária realizada em 16/10/2023;

2 – Eleição para a substituição do Secretário da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia (atual gestão);

3 - Discussões e deliberações acerca da proposta de alteração do Código de Ética e Conduta do Esporte Clube Bahia elaborada pela Comissão Provisória para Reforma do Estatuto do Clube, acompanhada do Parecer da Comissão Jurídica;

4 - Discussões e deliberações acerca da proposta de alteração do Regimento Interno do Esporte Clube Bahia elaborada pela Comissão Provisória para Reforma do Estatuto do Clube, acompanhada do Parecer da Comissão Jurídica;

5 – O que ocorrer