Contratações do Bahia para 2024: O que virá? | A TARDE

O Bahia se reapresenta hoje para a pré-temporada em meio a mistérios sobre a montagem do elenco para 2024. Muitas especulações vêm circulando, porém, nenhum jogador foi anunciado oficialmente pelo clube, que irá para Manchester, na Inglaterra, realizar treinamentos na sede da principal equipe do Grupo City.

A preparação será a segunda do Tricolor de Aço após a chegada da empresa no comando da Sociedade Anônima de Futebol. Com aumento significativo dos investimentos, há uma grande expectativa entre os torcedores e o mundo do futebol brasileiro sobre as contratações que vão chegar para reforçar o elenco do time baiano.

Grandes atletas, consagrados, devem pintar, em breve, no Esquadrão. Dois que vem sendo considerados certos na equipe treinada por Rogério Ceni são o meia Everton Ribeiro, de 34 anos, que deve assinar com o Bahia por dois anos de contrato, e o volante Jean Lucas, um dos principais jogadores do Santos.

A chegada do primeiro foi confirmada pelo empresário do jogador, embora o clube ainda não tenha anunciado. O meia já atuou com Rogério Ceni na campanha vitoriosa do Flamengo em 2020, ano em que levantou a taça do Campeonato Brasileiro.

Caso parecido, com certo mistério, é o de Jean Lucas, que está acertado e deve se apresentar ao Bahia nos próximos dias. Trata-se da maior contratação da história do Bahia, com a possibilidade de chegar aos R$ 30 milhões, superando os valores negociados para a contratação do lateral Jhoanner Chávez, no ano passado.

Os anúncios oficiais podem ocorrer hoje, com a reapresentação dos jogadores e da comissão técnica no Centro de Treinamento Evaristo de Macedo, do Tricolor.

Se há uma tendência que esses jogadores se somem ao elenco do time, que conseguiu manter as suas principais peças de 2023, como Biel e Cauly, alguns jogadores já não fazem mais parte do Bahia. São eles o goleiro Matheus Claus, o meia Lucas Mugni, o zagueiro Raul Gustavo e o atacante Vinícius Mingotti.

Preparação

Na próxima terça, depois do reencontro em Salvador, a comissão técnica e os jogadores do time principal irão realizar a temporada em Manchester. Nas duas primeiras rodadas do Campeonato Baiano, o Esquadrão de Aço vai jogar com um time alternativo. Levando em conta que o elenco sub-20 está disputando a Copa São Paulo, provavelmente o time inicial do Baiano deve ser formado por atletas do grupo principal.

Em relação aos que viajam para a Inglaterra, há ainda uma busca, no mercado, de peças em algumas posições ainda carentes, como de lateral-esquerdo, zagueiro, volante, atacante e centroavante. No setor ofensivo, Ferreirinha era um nome frequentemente citado, mas o jogador acertou com outro tricolor, o paulista.

No meio, Gregore, que está no Inter Miami, da MLS, pode voltar a jogar com a camisa do Esquadrão. Na zaga, o time, além de manter David Duarte, o clube busca um outro beque. Os paraguaios Balbuena e Junior Alonso, com passagens pelo Brasil, também foram especulados nos últimos dias.