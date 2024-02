Copa do Brasil: Bahia nunca perdeu para o Moto Club na história | A TARDE

Apesar de ambos serem times nordestinos, o duelo entre Bahia e Moto Club, do Maranhão, aconteceu em pouquíssimas ocasiões na história. No total, as equipes já se enfrentaram em cinco oportunidades, todas elas em épocas e competições distintas, e o confronto desta quarta-feira, 21, não será diferente.

Isso porque o duelo será válido pela 1ª fase da Copa do Brasil de 2024, portanto, será a primeira vez na história que os clubes se enfrentarão na competição, e o clube maranhense terá a difícil missão de conquistar sua primeira vitória contra o Esquadrão, em seus 87 anos de história.

Desmembrando o histórico do confronto, é possível analisar que 80% dos duelos entre as equipes acontecem em uma mesma competição e no mesmo ano, mas calma, mais adiante vai ser mais fácil de analisar essa estatística.

As duas primeiras partidas entre as equipes aconteceram no ano de 1968, na extinta Taça Brasil. Em ambas as ocasiões, o Bahia saiu vencedor, ganhando o primeiro jogo por 5 a 0, e o segundo por 1 a 0, garantindo assim, a vaga na fase seguinte do torneio.

Já em 1973, Bahia e Moto Club se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro daquele ano, e essa foi a única ocasião na história em que a equipe maranhense não saiu derrotada do confronto, já que o resultado final do jogo foi um empate por 0 a 0.

Quatro décadas depois, em 2017, as equipes voltaram a se enfrentar, desta vez, pela Copa do Nordeste. O duelo foi válido pela fase de grupos do torneio e mais uma vez o desfecho foi positivo para o Bahia, vencendo as partidas, por 2 a 0, no Estádio de Pituaçu, e por 4 a 0, no Castelão, no Maranhão.

Nesta quarta-feira, 21, sete anos após o último embate entre as equipes, o Bahia tem a oportunidade de manter o retrospecto positivo contra o Moto Club e garantir a vaga na 2ª fase da Copa do Brasil. O duelo será disputado no Estádio Nhozinho Santos, às 20h, e o Esquadrão possui a vantagem do empate para avançar de fase.