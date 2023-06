Copa do Brasil: Cicinho comemora classificação do Bahia: "Muito feliz"

Foi com certa dose de emoção. Após empatar o jogo no tempo normal por 1 a 1, o Bahia eliminou o Santos nos pênaltis e avançou às quartas de final da Copa do Brasil 2023.

Criticado desde sua chegada ao Esquadrão, o lateral-direito Cicinho entrou no decorrer da partida, no lugar de Vítor Jacaré, que foi substituído por lesão. Com boa atuação individual, o defensor ressaltou a importância da classificação e do trabalho do grupo.

"Muito feliz pela classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Nós sabíamos que não seria um jogo fácil, pois enfrentamos uma grande equipe do futebol brasileiro. Mas, graças a Deus, no final nós pudemos comemorar juntamente com a nossa torcida a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil", disse.

Com poucos jogos com a camisa Tricolor, Cicinho se mostra motivado e se coloca a disposição do técnico Renato Paiva. Ele já projeta os próximos jogos do Bahia.

"Apesar de estar atuando pouco, eu sempre sigo me preparando forte, pois sei que o professor pode precisar de mim a qualquer momento. Essa oportunidade surgiu no jogo de ontem e, graças a Deus, pude entrar e ajudar na classificação. Nós temos um bom grupo, jogadores qualificados e que honram a camisa do Bahia. Agora é focar nos próximos jogos, pois no sábado já temos um duelo difícil fora de casa e vamos em busca do triunfo”, concluiu.

O time azul, vermelho e branco muda o foco e volta as atenções para a Série A. O próximo compromisso do Esquadrão está marcado para o próximo sábado, 3, às 16h, contra o Fortaleza, na Arena Castelão, pela 9ª rodada do Brasileirão.