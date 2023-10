Copa do Brasil Sub-20: Bahia bate novamente o CSA e avança a semifinal

O time Sub-20 do Bahia confirmou o favoritismo e derrotou o CSA por 2 a 1, na tarde desta quinta-feira, 21, em Pituaçu, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil da categoria. O Esquadrãozinho venceu o primeiro jogo por 5 a 0, em Alagoas.

Roger e Tiago marcaram os gols da classificação do Tricolor de Aço. A equipe comandada pelo técnico Rogério Flores foi a campo com Alisson; Roger Ruan, Marcello, Diego (Kauã Davi) e Rafael: Sidnei (Wendell Passos), Jota (Hygor), Roger e Guilherme (Lucas Aruba); Tiago (Paulo Souto) e Juninho (Ruan Lima).

O Bahia encara o Grêmio, que eliminou o Remo-PA. O primeiro jogo será no Rio Grande do Sul. A tabela detalhada dos jogos será divulgada pela CBF nos próximos dias. Essa será a quinta vez que o Esquadrão de Aço disputa a semifinal da Copa do Brasil Sub-20.