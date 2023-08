Copa do Brasil Sub-20: Bahia enfrenta o Falcon-SE na primeira fase

A CBF divulgou a tabela detalhada da Copa do Brasil Sub-20, nesta segunda-feira, 31. Atual pentacampeão baiano da categoria, O Esquadrão de Aço vai encarar o Falcon-SE, no dia 16 de agosto, uma quarta-feira, às 15h, no estádio de Pituaçu.

Caso se classifique para a segunda fase da Copa do Brasil Sub-20, os pivetes de Aço enfrentarão o vencedor do jogo entre Fluminense-PI e Grêmio Recreativo Pague Menos-CE.

Focado na competição, Tricolor realizou amistoso preparatório contra o time principal do Jacuipense e venceu por 3 a 1.

As 32 equipes participantes, que são 27 campeões estaduais e cinco vice-campeões das cinco melhores federações melhores ranqueadas na CBF, estão divididas em 16 grupos com dois cada que se enfrentam em jogo único eliminatório.

Os times foram divididos por proximidade geográfica por estado. Os clubes foram ordenados seguindo o ranking nacional de clubes 2023.