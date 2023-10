Copa do Brasil Sub-20: Bahia perde para o Grêmio na ida da semifinal | A TARDE

O Bahia foi derrotado no jogo de ida da fase semifinal da Copa do Brasil Sub-20. Fora de casa, o Tricolor de Aço deixou o resultado escapar nos minutos finais e foi superado pelo Grêmio por 3 a 2. O jogo foi realizado na manhã deste domingo, 1, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Logo aos cinco minutos do primeiro tempo, o Tricolor gaúcho abriu o placar com Nathan Fernandes. Aos 37, os gremistas ampliaram com Rubens. Na etapa final, o Bahia marcou dois gols e chegou a igualar o marcador.

Com oportunismo, Roger diminuiu aos 10. Sete minutos depois, o time azul vermelho e branco empatou com Lucas Aruba. Nos acréscimos, a defesa do Esquadrãzinho vacilou e Jardiel marcou o gol da vitória gaúcha.

O jogo de volta entre os clubes está programado para o próximo domingo, 8, às 19h15, em Pituaçu. Com o resultado, o Bahia precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar diretamente a decisão. Caso vença por um gol de vantagem, a vaga será decidida nos pênaltis.