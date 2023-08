Coritiba e Bahia tem horário modificado pela CBF

Através de comunicado em seu site oficial, a Diretoria de Competições da CBF divulgou uma mudança de horário do jogo entre Coritiba e Bahia, válido pela 23ª rodada da Série A Campeonato Brasileiro.

Inicialmente marcado para às 19h, o jogo foi transferido para às 20h. A partida permanece mantida para o dia 14 de setembro, uma quinta-feira, no Estádio Couto Pereira, na capital paranaense. A mudança se deu por uma solicitação do Coritiba, clube mandante do confronto..

Antes, o Esquadrão de Aço terá como adversário o Bragantino, em jogo marcado para este domingo, 20, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 20ª rodada. O time azul, vermelho e branco ocupa a 16ª colocação, com 18 pontos conquistados.