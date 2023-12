"Cumprimos o nosso papel em dispor o que penso", afirma Baraúna | A TARDE

O candidato Jaílson Baraúna concedeu entrevista ao Portal A TARDE durante as eleições do Bahia, na manhã deste sábado, 2, na Fonte Nova. O Comunicador comentou que pode trazer suas propostas de maneira objetiva a torcida e que o destino do clube nos próximos anos está nas mãos dos sócios do Esquadrão.



"Dia bom. Foi uma campanha boa, propositiva, onde pudemos expor ideias, falar de conceitos, do cuidado com o sócio e da instituição. E do que o sócio possa desfrutar e entender que é positivo pra ele. O mais importante é que agora está nas mãos do sócio e depende muito deles. Todos falaram, apresentaram suas ideias e agora ele tem em suas mãos que tem a capacidade de decidir e discernir de tudo que ele ouviu o que é melhor para ele. Acho que cumprimos bem o nosso papel em dispor o que a gente pensa enquanto ideia. Os três pilares, tanto a questão do cuidado com o sócio, o cuidado com a SAF e das modalidades esportivas. Tudo isso foi bem explicado", afirma Baraúna



"Agora é pedir ao torcedor que nos ajude. Vote no 79, vote no 789, faça seu exercício de democracia e contribua para essa construção e que faça um Bahia mais forte. No final de tudo isso, quem sairá mais fortalecido com certeza é o Esporte Clube Bahia", completou.

Jaílson Baraúna concorre a presidência do Bahia na chapa Um Novo Bahêa. Ele tem como candidato a vice Raimundo Nonato.