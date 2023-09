"Cuspiu em meu filho", diz advogado que agrediu torcedor na Fonte Nova

O advogado da Torcida Organizada Bamor, Otto Lopes, se pronunciou na manhã desta terça-feira, 5, após a divulgação do vídeo em que ele aparece agredindo outro torcedor do Bahia, durante a partida contra o Vasco, no último fim de semana.

Em posicionamento encaminhado ao Portal A TARDE, o jurista contou que a situação em questão envolveu sua família, no momento em que ele havia saído para comprar comida e bebida para todos.

"Recebi uma ligação de meu pai, dizendo que era para voltar urgente, porque estava acontecendo uma confusão. Ao chegar no local, encontrei meu filho de quatro anos chorando e abraçado com meu pai, de 74. Minha segunda mãe nervosa com esse cidadão xingando ela", contou.

Otto falou ainda que o filho disse ter sido cuspido pelo rapaz e a história foi confirmada por seu pai, que ainda afirmou ter sido agredido junto com a mulher considerada como 'segunda mãe' pelo advogado.

De acordo com o jurista, seguranças tentaram tirar o indivíduo do local e teriam dito que já era o terceiro jogo consecutivo em que ele procurava algum problema com pessoas presentes.

"O segurança de preto consegue tirar ele e botar naquele local, mas ele fica de lá ofendendo a mim e meus familiares. Esse foi o momento que fui lá e adotei as providências necessárias", completou.

No vídeo gravado nas cadeiras da Arena Fonte Nova, é possível ver apenas o momento em que Otto Lopes sai do local em que está e vai em direção ao torcedor. Em seguida, o advogado desfere diversos socos no rapaz, sendo afastado por populares na sequência.