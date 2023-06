Daniel pede mais oportunidades no Bahia: "É ruim ficar fora"

Após seis partidas de fora, o meia Daniel voltou a vestir a camisa Tricolor. Ele entrou no segundo tempo da partida contra o Cruzeiro, no último sábado, 10, na Arena Fonte Nova, pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O camisa 10 avaliou sua atuação no duelo contra os mineiros e afirmou que tem trabalhado para voltar a ter oportunidades com o técnico Renato Paiva.

"Acho que eu estou fazendo o que sempre fiz. Dando o meu máximo para quando surgir a oportunidade tentar jogar bem. Acho que hoje fiz uma boa atuação pra quem estava tanto tempo sem jogar. É difícil entrar num jogo sem ritmo. Acho que fui bem. Espero que o Mister possa me dar mais oportunidades e eu possa aproveitá-las o máximo possível para continuar ajudando o Bahia", disse o camisa 10 na zona mista da Fonte Nova.

Um dos destaques na disputa da Série B de 2022, Daniel era titular absoluto. Ele atuou em 30 dos 38 jogos do Esquadrão de Aço na divisão de acesso. O atleta comentou sobre estar sem jogar.

"Sendo bem sincero, é ruim ficar fora, depois de tudo que a gente passou ano passado. Um acesso, esse ano o clube comprado... A minha expectativa não era diferente da torcida: do time ir bem e eu estar ajudando como estive ano passado. Infelizmente não estou conseguindo jogar, o time também não está bem, mas vamos continuar trabalhando para que as coisas voltem a fluir", concluiu.

Há seis jogos sem vencer no Brasileiro e oito em 2023, o Bahia só voltará a campo no próximo dia 21 de junho, às 21h30, contra o Palmeiras, na Arena Fonte Nova, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.