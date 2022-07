Danilo Fernandes sobre decisão: "Dar a vida para levar alegria"

Prestes a um dos jogos mais importantes da temporada, o Bahia se concentra para enfrentar o Athletico Paranaense, fora de casa nesta terça-feira, 12, na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Entrevistado desta segunda-feira, 11, o goleiro Danilo Fernandes demonstrou confiança para conseguir a classificação Tricolor em plena Arena da Baixada.

"A gente está confiante no nosso trabalho, no nosso grupo, o ambiente está muito legal, muito bom. A gente quer contar com o apoio de todos os torcedores. E quem estiver a fim de nos apoiar, incentivar, vai ser muito importante, legal para a gente. E, no final, se Deus quiser, nós vamos estar sorrindo e quem estiver do nosso lado, pode ter a certeza que vamos dar a vida para conseguir nossa classificação e levar alegria para Salvador", disse o goleiro.

Reconhecendo o embate de alto nível na partida de ida, onde o Bahia saiu derrotado por 2 a 1, de virada, o goleiro disse que o confronto desta terça-feira, não deve ser diferente, com equipes de qualidade e respeito mútuo, mas pede que o time mantenha o equilíbrio emocional durante os 90 minutos.

"Amanhã não vai ser diferente. O time tem que estar muito concentrado. Caso aconteça alguma coisa durante o jogo onde não estamos esperando, a gente tem que manter a cabeça no lugar, procurar fazer o nosso trabalho, que vai ser um jogo muito bacana para todos que estiverem assistindo. Acredito que vai ser um espetáculo muito legal. O que for merecedor vai conseguir essa classificação", explicou Danilo.

O arqueiro Tricolor ainda comemorou o fato de completar um ano de Bahia, onde soma 45 jogos, sendo 17 vitórias, 12 empates e 16 derrotas, além de sofrer 37 gols neste período.

"Muito feliz por completar um ano defendendo as cores do Bahia. Isso é muito legal, uma história muito linda que estou escrevendo e quero continuar por muito tempo. Altos e baixos existem em toda profissão. Na nossa, não é diferente. A intensidade da cobrança e dos elogios é muito grande, então a gente tem que saber administrar o que acontece fora e dentro do campo, para mim já não é novidade. Estou bem acostumado. E que essa pressão continue por muito tempo", pontuou.

Athletico Paranaense e Bahia se enfrentam nesta terça-feira, 12, às 20h30, na Arena da Baixada, válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil