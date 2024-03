David Duarte avalia seu momento individual: "Estou muito feliz" | A TARDE

O Bahia se prepara para encarar o Jequié, marcado para este sábado, 16, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela partida de volta das semifinais do Campeonato Baiano. O time Tricolor venceu o jogo de ida no interior do estado por 1 a 0 e tem a vantagem do empate para chegar pelo segundo seguido a decisão do estadual.

O zagueiro David Duarte foi o escolhido para conceder entrevista coletiva na Cidade Tricolor nesta sexta-feira, 15. Ele crê que apesar da vantagem, o time azul, vermelho e branco vai jogar para vencer diante da fiel torcida.

"É uma quantidade de jogos bastante importante nesse início de temporada. Mas não podemos esquecer que antes do clássico tem um jogo importante pelo baianão que é contra o Jequié. Conseguimos uma vantagem no primeiro jogo de 1 a 0, mas sabemos da dificuldade do segundo jogo. Mas com o apoio da nossa torcida na Fonte Nova temos tudo para se classificar para a final", comentou inicialmente.

"A gente precisa vencer, mas a gente tem a vantagem. Então, acredito que quem tem que procurar o resultado é outra equipe, o Jequié. Mas jogando na nossa casa, a gente sabe do nosso potencial, o campo também ajuda bastante. Se o nosso time estiver bem encaixado, vai sobressair e vamos conseguir o triunfo e a liderança na chave para poder decidir as finais em casa", complementou.

David também comentou sobre os treinamentos de bolas aéreas ofensivas e defensivas. Ele admite que a boa estatura ajuda o defensor no quesito e que busca se adaptar ao batedor para executar bem para o gol na bola ofensiva. Na defensiva, a questão do posicionamento é fundamental.

"A gente treina bastante com o Chaves aqui na véspera de jogo. Não tem muito tempo de treinar, então na véspera de jogo é onde a gente dá um pouquinho mais de ênfase na bola parada. E como minha estatura ajuda bastante, a gente aproveita o máximo possível, ali com o batedor, ali com o Biel, com o Juba, qualquer um que for bater, para encontrar o caminho certo, para se posicionar bem para conseguir o êxito na bola parada ofensiva, na defensiva a gente se posiciona também de acordo com o batedor do adversário e vem dando certo. Não só eu fiz os gols, mas o Kanu já fez também e o Gabriel Xavier também. A bola parada está sendo importante para o nosso Esquadrão", declarou.

Os zagueiros do Bahia se tornaram fundamentais na construção da jogadas ofensivas. Contudo, a equipe tem vacilado por estar exposto no contra-ataque adversário. David diz que a atenção é fundamental ao fazer as jogadas.

"Hoje em dia os zagueiros tem que criar jogada, hoje é o construtor, diferente de algum tempo atrás, mas como você disse, depois que der o passe é ter atenção, ter cuidado na marcação, não desligar, não perder o foco, porque muitas vezes depois do passe a gente fica avisando se vai sair o gol ou se não vai sair o gol. Mas é ter atenção, depois que fizer a jogada. E ligar junto à parte defensiva, junto com o goleiro que havia atrás na sobra, para que podemos diminuir a quantidade de gols sofridos", pontuou.

Para o jogo contra o Jequié, David Duarte espera que o comportamento defensivo da equipe deverá ser o mesmo dos últimos jogos.

"O comportamento é o mesmo dos últimos jogos. Não vai mudar a vantagem. Temos que saber que quando entrar em campo é 0 a 0 o jogo. Não vamos pensar no jogo passado. Temos que viver o momento, saber o que o jogo vai pedir. Mas ultimamente nos nossos jogos na Fonte Nova, com o apoio da torcida, nosso time vai para cima", disse.

Sobre seu momento individual, David Duarte se diz feliz e motivado pela sequência de jogos sem as lesões que o aflingiu em alguns momentos de 2023. Ele já anotou dois gols na temporada 2024 e espera melhorar as marcas, com as conquistas do Baianão e da Copa do Nordeste.

"Diferente do ano passado, que foi um pouquinho contubado com lesões, estou muito feliz, são dois gols já na temporada. Diferente do ano passado foi apenas um, em poucos jogos jogados, sete, oito jogos jogados. Pretendo melhorar esta mnarca se Deus quiser e conquiatr mais um título estadual e da Copa do Nordeste, que ficou pendente", finalizou.