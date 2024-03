David Duarte marca de cabeça e celebra: "a gente treina todo dia" | A TARDE

O Bahia levou a melhor no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Baiano na tarde deste sábado, 9. O Tricolor venceu o Jequié por 1 a 0, no Estádio Waldomiro Borges, e agora tem a vantagem de jogar por um empate na partida de volta.

Autor do único gol da partida, David Duarte celebrou mais um gol de bola área e revelou que a jogada é treinada pela comissão técnica. O zagueiro havia marcado contra a Juazeirense, na primeira fase do Baianão, em lance parecido.

“Fui feliz com o gol, uma bola que a gente treina todo dia. Com relação ao time do Jequié, a gente sabe que não tem mais time bobo hoje em dia, ainda mais quando jogam contra o Bahia, a gente sabe que todo mundo quer mostrar. Mas a gente soube controlar o jogo e fomos felizes ali, com outro gol de cabeça”, disse o zagueiro em entrevista à TVE.

O técnico Rogério Ceni optou por escalar um time mesclado por conta de uma nova partida decisiva marcada para terça-feira, 12, contra o Caxias, pela Copa do Brasil. David Duarte ressaltou que é uma situação difícil, mas celebrou a qualidade do elenco do Bahia, que tem dado conta da maratona de jogos.

"Agora é descansar, porque amanhã tem viagem para Caxias, que está uma pegada muito forte. Mas o bom é que tem jogos, é bom jogar. É difícil, mas a gente tem um elenco muito forte. Hoje joga um time, terça joga outro, sábado joga outro. Mostra a importância que tem cada jogador dentro do grupo", concluiu o jogador após a partida.

O jogo eliminatório contra o Caxias está marcado para as 21h30 de terça-feira, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. No sábado, 16, o Bahia recebe o Jequié pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Baiano, às 16h, na Arena Fonte Nova.